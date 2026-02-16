На Земле снова началась магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 снова зафиксирована на Земле.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как отметили в ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

15 февраля также сообщалось о слабой магнитной буре. Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря была вызвана воздействием на Землю корональной дыры.