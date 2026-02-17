Творческие поиски народного художника Азербайджана Фархада Халилова в 1970 году

В Государственный фонд кино Азербайджана поступили редкие фотодокументы из частного архива. Переданные материалы отражают творческий процесс народного художника Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", председателя Союза художников Фархада Халилова.

Как передает Day.Az, об этом Trend Life сообщили в пресс-службе фонда.

Новые фотодокументы, на которых Фархад Халилов запечатлён во время работы с натурой и в мастерской, были сняты в 1970 году. Эти кадры, представляющие особую историко-художественную ценность, позволяют прочувствовать атмосферу творческого поиска мастера и увидеть процесс создания произведений в живой среде.