В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на территории села Керимбейли. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, жительница поселка Миль Бейлаганского района 1981 года рождения Тергюль Мирзаева, скончалась на месте происшествия.

Водитель второго автомобиля - Бакир Гардашханов, а также пассажиры Рауф Агаларзаде, Сарван Галсанов и Бриллиант Атакишиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу. По факту происшествия проводится расследование.