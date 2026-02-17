Тяжелое ДТП в Физули, есть погибший
В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на территории села Керимбейли. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля, жительница поселка Миль Бейлаганского района 1981 года рождения Тергюль Мирзаева, скончалась на месте происшествия.
Водитель второго автомобиля - Бакир Гардашханов, а также пассажиры Рауф Агаларзаде, Сарван Галсанов и Бриллиант Атакишиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу. По факту происшествия проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре