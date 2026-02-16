https://news.day.az/unusual/1816595.html Завтра в небе появится "огненное кольцо" - ВИДЕО 17 февраля состоится первое солнечное затмение 2026 года. Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что явление будет кольцеобразным: Луна, находясь чуть дальше от Земли, не закроет Солнце полностью, а перекроет лишь его центр. По краям останется яркий пылающий обод, который астрономы называют "огненным кольцом".
17 февраля состоится первое солнечное затмение 2026 года.
Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что явление будет кольцеобразным: Луна, находясь чуть дальше от Земли, не закроет Солнце полностью, а перекроет лишь его центр. По краям останется яркий пылающий обод, который астрономы называют "огненным кольцом".
Солнечные затмения - редкое и зрелищное явление, наблюдать которое лучше всего через специальные защитные очки.
