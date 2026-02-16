Завтра в небе появится "огненное кольцо"

17 февраля состоится первое солнечное затмение 2026 года.

Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что явление будет кольцеобразным: Луна, находясь чуть дальше от Земли, не закроет Солнце полностью, а перекроет лишь его центр. По краям останется яркий пылающий обод, который астрономы называют "огненным кольцом".

Солнечные затмения - редкое и зрелищное явление, наблюдать которое лучше всего через специальные защитные очки.