Умер легендарный американский актер Роберт Дюваль

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Variety.

Актер ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Отметим, что Дюваль был семикратным номинантом на премию "Оскар" и известен по ролям в таких культовых фильмах, как "Крестный отец", "Убить пересмешника" и "Апокалипсис сегодня".