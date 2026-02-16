https://news.day.az/showbiz/1816592.html Умер легендарный американский актер Роберт Дюваль Умер легендарный американский актер Роберт Дюваль. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Variety. Актер ушел из жизни в возрасте 95 лет. Отметим, что Дюваль был семикратным номинантом на премию "Оскар" и известен по ролям в таких культовых фильмах, как "Крестный отец", "Убить пересмешника" и "Апокалипсис сегодня".
Умер легендарный американский актер Роберт Дюваль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Variety.
Актер ушел из жизни в возрасте 95 лет.
Отметим, что Дюваль был семикратным номинантом на премию "Оскар" и известен по ролям в таких культовых фильмах, как "Крестный отец", "Убить пересмешника" и "Апокалипсис сегодня".
