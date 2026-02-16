США направляют на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

Переброска самолетов пятого поколения рассматривается как часть усилий Вашингтона по укреплению военного присутствия в регионе на фоне сохраняющейся напряженности.

