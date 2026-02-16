https://news.day.az/world/1816593.html США направляют на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35 - СМИ Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios. Переброска самолетов пятого поколения рассматривается как часть усилий Вашингтона по укреплению военного присутствия в регионе на фоне сохраняющейся напряженности.
