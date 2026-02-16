Иран прилагает усилия для скорейшей реализации совместных проектов с Азербайджаном

Иран стремится внести вклад в укрепление долгосрочного двустороннего и регионального сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал заместитель посла Ирана в Азербайджане Алирза Джаббари.

Он отметил, что Иран с уважением относится к территориальной целостности своего северного соседа - Азербайджана. Максимально используя существующий общий культурный и цивилизационный потенциал, Иран последовательно продолжает усилия по созданию необходимой основы для ускоренной реализации совместных проектов. Целью является укрепление долгосрочного двустороннего и регионального сотрудничества с дружественным и братским Азербайджаном, а также содействие дальнейшему повышению стабильности, безопасности и благосостояния народов двух стран в регионе.

Джаббари подчеркнул, что несколько дней назад в дружественном и братском Азербайджане состоялось официальное мероприятие по случаю Национального дня Ирана - 47-й годовщины победы Исламской революции. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр иностранных дел Джейхун Байрамов по этому случаю направили поздравительные письма Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи. Он отметил, что в поздравительных письмах была выражена заинтересованность в расширении всестороннего сотрудничества между двумя дружественными, братскими и соседними странами и народами, имеющими общие глубокие исторические, религиозные и культурные корни. Это можно расценить как наглядное проявление прочных исторических связей и братских отношений между народами двух стран.

Иранский представитель также отметил участие заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, а также сопредседателя ирано-азербайджанской совместной экономической комиссии от азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в мероприятии в Баку по случаю Национального дня Ирана и его содержательное выступление.

"Следует отметить, что исторический визит Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику в апреле 2025 года заложил основу нового этапа в отношениях между двумя странами. Подписание совместного заявления главами государств, а также важных соглашений, охватывающих политические консультации, транспортное сотрудничество, культурные обмены, здравоохранение, СМИ, инвестиции и торговлю, а также договоренности об ускорении завершения строительства и ввода в эксплуатацию автомобильного моста Калала-Агбенд через реку Араз, являются одними из важных показателей нового и позитивного подхода к развитию двусторонних отношений стран в последние годы", - сказал А. Джаббари.

Он также отметил, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в 2025 году во второй раз - для участия в 17-м Саммите глав государств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Ханкенди по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева наглядно свидетельствует о решительной воле лидеров по развитию отношений двух стран.

В завершение А. Джаббари подчеркнул, что запланированное на ближайшие дни в Баку 17-е заседание ирано-азербайджанской совместной экономической комиссии придаст новый импульс расширению экономических, торговых и культурных связей между двумя дружественными и братскими странами.