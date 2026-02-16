https://news.day.az/officialchronicle/1816585.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Сербию - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Республику Сербия. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Республику Сербия (15-16.02.2026)".
