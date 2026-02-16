США анонсировали масштабные ядерные проекты в Словакии и Венгрии
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о достигнутых договоренностях со Словакией и Венгрией по реализации проектов в атомной энергетике с использованием американских технологий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Госдепартамент США.
В частности, в Словакии стартует проектирование нового реактора компании Westinghouse. В Венгрии подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.
Согласно заявлению Госдепа, предпринимаемые шаги направлены на укрепление энергетической безопасности региона, а также на развитие технологий малых модульных реакторов.
Ожидается, что реализация проектов создаст возможности для американских поставщиков на сумму свыше 15 млрд долларов и обеспечит создание тысяч рабочих мест.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре