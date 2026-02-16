США анонсировали масштабные ядерные проекты в Словакии и Венгрии

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о достигнутых договоренностях со Словакией и Венгрией по реализации проектов в атомной энергетике с использованием американских технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Госдепартамент США.

В частности, в Словакии стартует проектирование нового реактора компании Westinghouse. В Венгрии подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Согласно заявлению Госдепа, предпринимаемые шаги направлены на укрепление энергетической безопасности региона, а также на развитие технологий малых модульных реакторов.

Ожидается, что реализация проектов создаст возможности для американских поставщиков на сумму свыше 15 млрд долларов и обеспечит создание тысяч рабочих мест.