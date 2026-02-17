https://news.day.az/economy/1816604.html Сколько составил внешнеторговый оборот Азербайджана в январе? В январе 2026 года оборот внешней торговли Азербайджана с зарубежными странами составил 3,538 миллиарда долларов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,5 миллиарда долларов (30,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из этой суммы экспорт достиг 2,236 миллиарда долларов, а импорт - 1,302 миллиарда долларов. За год экспорт сократился на 802 миллиона долларов (26,4%), а импорт - на 750 миллионов долларов (36,5%).
В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 5,3% меньше, чем в январе прошлого года.
