Сильное землетрясение в этом регионе России

В России на территории Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Камчатского отделения Единой службы геофизики Российской академии наук, эпицентр подземных толчков находился в 222 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 45 км.

По предварительным данным, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой 3,0 балла.