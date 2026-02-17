https://news.day.az/world/1816611.html Сильное землетрясение в этом регионе России В России на территории Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Камчатского отделения Единой службы геофизики Российской академии наук, эпицентр подземных толчков находился в 222 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 45 км.
Сильное землетрясение в этом регионе России
В России на территории Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Камчатского отделения Единой службы геофизики Российской академии наук, эпицентр подземных толчков находился в 222 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 45 км.
По предварительным данным, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой 3,0 балла.
