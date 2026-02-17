Гороскоп на 17 февраля

Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму - окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком - в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сегодня настроено на консерватизм, а значит есть большая вероятность того, что слова Овна будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Телец

Сегодня день Тельца пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Тельца, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того - он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Тельце проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Близнецы

Сегодня Близнецы, вполне возможно, захотят в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: их представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Близнецы не владеют всей информацией или плохо просчитали варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует их. Так что главным правилом Близнецов в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, они потеряют многое.

Рак

Сегодня - тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Рака может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Рак совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Уж если обстоятельства вынуждают находиться в коллективе, то лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Лев

Сегодня Льву звезды гороскопа рекомендуют немного поплыть по течению и уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Льва будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Льва будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Лев в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей! А вот с принятием собственных решений сегодня ожидаются сложности.

Дева

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Деве легче обычного! Ее может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Деве сегодня переделать все, на что ей вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Дева продвинется далеко вперед.

Весы

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Весам благосклонно и готовы обсудить самые смелые их предложения. Поэтому если у Весов есть готовые идеи, которые они не решались озвучить, им стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все их предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Весы могут даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Скорпион

Сегодня Скорпиону следует прислушиваться к советам окружающих - даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Скорпион не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Стрельца, исказит ее, а Стрелец в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Стрельцу сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Козерогу стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Козерог сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Водолей

Сегодня Водолею следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Водолея откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Водолею придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант. Но только учтите, окружающие сегодня не готовы воспринимать чересчур новаторские идеи - сегодня в тренде здоровый консерватизм.

Рыбы

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Рыб могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Рыбам будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Рыб могут возникать сбои, а их усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы они сберегут.