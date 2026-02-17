Как выгодно жениться в Баку с французским акцентом - комичная денежная история

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя начались читки новой постановки "Денежная история", подготовленной по мотивам пьесы "Оскар" французского драматурга Клода Манье в инсценировке Ханым Айдын.

Как передает Day.Az, об этом Trend Life сообщили в пресс-службе театра.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступает заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-постановщик - Телман Шыхыев, музыкальное оформление подготовил Азер Гаджиалескерли, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева.

В спектакле заняты народная артистка Наиба Аллахвердиева, заслуженная артистка Мехрибан Абдуллаева, Насиба Эльдарова, а также актёры Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Нурлан Сулейманлы, Эльшан Гаджибабаев, Мушфиг Алиев, Кенуль Абилова, Айгюн Фатуллаева, Айдан Гасанзаде, Зумруд Гулиева, Фарида Гурбанова, Мехрибан Гусейнова, Венера Аббасова, Сянан Казымлы и Ильхан Садыгов.

События разворачиваются в Баку с участием владельца мыловаренной фабрики. Динамично развивающийся сюжет, построенный на череде комичных ситуаций, постепенно вовлекает зрителя в атмосферу лёгкой иронии и создаёт позитивное настроение. Главный герой по имени Манфаат мечтает о выгодной женитьбе и больших деньгах, однако превратности судьбы приводят к тому, что в комичные и порой абсурдные ситуации попадает не только он, но и другие персонажи. В итоге, стремясь к наживе и богатству и расставляя друг другу ловушки, все оказываются в проигрыше.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.