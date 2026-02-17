Перечислены преимущества старого iPhone

Вышедшим почти семь лет назад iPhone 11 можно пользоваться и в 2026 году. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор медиа Александр Анастасов оценил iPhone 11, который представили осенью 2019 года. Журналист пользовался старым телефоном неделю и в конце описал преимущества устаревшей модели перед новыми устройствами. По его мнению, подобный аппарат стоит очень дешево, но работает на уровне многих новых смартфонов.

Анастасов заявил, что ему нравится дизайн устройства с округлыми углами и корпусом из мягкого алюминия. Овальную форму гаджета он назвал "дружелюбной". Смартфон имеет процессор A13 Bionic с 4 гигабайтами памяти, и производительность раритетного девайса показалась специалисту нормальной. "С изношенной батареей телефон снижает производительность для экономии энергии, и именно тогда он начинает работать медленно. С новой батареей он восстанавливает свою работоспособность", - отметил автор.

Особенно журналиста удивили камеры iPhone 11 - при хорошем освещении телефон снимает на уровне современных смартфонов. "Его слабые места - это съемка в условиях низкой освещенности. Ночной режим работает, но медленнее и мягче", - подчеркнул журналист.