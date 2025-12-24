УЕФА оштрафовал “Атлетик” за поведение фанатов в матче с “Карабахом”

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Атлетик" из Бильбао на десять тысяч евро (около 20 тысяч манатов) за многочисленные нарушения со стороны болельщиков команды во время матча Лиги чемпионов по футболу против агдамского "Карабаха" (3:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, испанский клуб был наказан по статье 16(2) Дисциплинарного регламента УЕФА, подразумевающую строгую ответственность клубов за поведение их болельщиков.

В частности, "Атлетик" подвергся санкциям за "передачу сообщения, неуместного для спортивного мероприятия" (в том числе, посредством жестов, слов, предметов или любых других средств политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера).

Отметим, что во время матча болельщики "Атлетика" подняли "флаг" так называемой "НКР", а представители "Карабаха" уведомили владельцев стадиона о провокациях, происходящих в городе, как до, так и во время матча.