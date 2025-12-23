Премьер Италии сделала неутешительный прогноз на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время поздравления сотрудников правительственного Дворца Киджи с Рождеством заявила, что "2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

"Я вас люблю. Мы семья, мы боролись весь год. Он был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже", - отметила политик.

Мелони посоветовала коллегам "как следует отдохнуть во время каникул", чтобы они могли и дальше работать на благо Италии.