Освобожден по амнистии глава ФК "Алинджа" Эльшад Келбелиев, виновный в ДТП на дороге Новханы-Сумгайыт, в результате которого погибли 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он стал одним из 20 осужденных, освобожденных сегодня из учреждения отбывания наказания участкового типа № 7 Пенитенциарной службы.

Напомним, что решением суда Э.Келбелиев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания был сокращен до 5 лет.

Отметим, что по инициативе главы государства началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".