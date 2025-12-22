https://news.day.az/society/1804381.html Освобожден по амнистии глава ФК «Алинджа» Освобожден по амнистии глава ФК "Алинджа" Эльшад Келбелиев, виновный в ДТП на дороге Новханы-Сумгайыт, в результате которого погибли 4 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он стал одним из 20 осужденных, освобожденных сегодня из учреждения отбывания наказания участкового типа № 7 Пенитенциарной службы.
Освобожден по амнистии глава ФК "Алинджа" Эльшад Келбелиев, виновный в ДТП на дороге Новханы-Сумгайыт, в результате которого погибли 4 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он стал одним из 20 осужденных, освобожденных сегодня из учреждения отбывания наказания участкового типа № 7 Пенитенциарной службы.
Напомним, что решением суда Э.Келбелиев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания был сокращен до 5 лет.
Отметим, что по инициативе главы государства началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".
