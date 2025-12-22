Боснийский вратарь Асмир Бегович, выступавший за "Карабах" на правах аренды в конце 2019 года, тепло отозвался о времени, проведенном в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 38-летний футболист стал гостем подкаста Stillryan на платформе YouTube. Бегович рассказал, что подписал контракт с "Карабахом" в самом конце трансферного окна, 1 или 2 сентября, и находился в Баку около трех с половиной месяцев.

По словам голкипера, он оставался в команде до января, а зимний перерыв приходился на середину декабря. За этот период Бегович принял участие в матчах Лиги Европы и проживал в столице Азербайджана.

"Чуть больше трех месяцев я выступал за "Карабах". Так как контракт был подписан в последний день трансферного окна, я провел в Баку около трех с половиной месяцев. Я оставался в команде до января, зимний перерыв начинался в середине декабря. В этот период я играл в Лиге Европы и жил в Баку. Честно говоря, Баку - великолепный город. Действительно великолепный город. "Карабах" - очень большой клуб, а народ Азербайджана крайне искренний и невероятно гостеприимный", - отметил Бегович.