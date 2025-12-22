Реки на Аляске меняют цвет

Арктические реки на Аляске всë чаще окрашиваются в оранжевый цвет, поскольку лесные пожары, оттаивание вечной мерзлоты и другие факторы способствуют попаданию большего количества тяжелых металлов в эти водоемы.

Как передает Day.Az, это изменение цвета указывает на ухудшение качества воды и может негативно сказываться на экосистемах, включая рыбу и другие водные организмы.

Ученые отмечают, что проблема усугубляется изменением климата, поэтому требуется усиленный мониторинг и меры по защите водных ресурсов и местных сообществ.