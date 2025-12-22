https://news.day.az/society/1804229.html В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ФОТО По инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, акт об амнистии реализуется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ФОТО
По инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, акт об амнистии реализуется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Следует отметить, что согласно первоначальному списку, предусмотренному актом об амнистии, планируется освободить от отбывания наказания около пяти тысяч человек, а сроки лишения свободы более чем для трех тысяч осужденных сократить на шесть месяцев.
Амнистия также охватит в общей сложности более 10 тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.
