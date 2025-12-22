Британскую базу признали непригодной для ядерного оружия США

США считают непригодной британскую военную базу Лейкенхит в графстве Саффолк для размещения тактического ядерного оружия. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM), которая ознакомилась с документами Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что у здания, которое предполагалось использовать в качестве основного командного пункта, "истек срок службы". Кроме того, системы охлаждения и фильтрации воздуха недостаточно эффективны для работы секретного информационного центра. Также одной из причин, почему США забраковали базу Лейкенхит, указывается неспособность некоторых участников американской ядерной операции в случае "сценария, подобного Армагеддону", оперативно воспользоваться туалетом, отмечается в документах Пентагона.

Согласно плану американского военного ведомства, на модернизацию базы придется потратить $264 млн до 2031 года. Предполагается, снести как минимум полдюжины зданий и строений, а также создать защищенные разведобъекты и защитить территорию от вражеских электронных импульсных атак.

База Лейкенхит использовалась под хранение ядерного оружия с 1949 года. Однако 18 лет назад его вывезли оттуда.