Ожидаются ли завтра осадки?

Обнародованы ожидаемые в Азербайджане 23 декабря погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер в течение дня сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 70-75%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла, ночью в горах - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от 3 до 8 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az