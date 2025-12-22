Сборы третьего «Аватара» не оправдали ожиданий

Фильм "Аватар: Огонь и пепел" возглавил североамериканский прокат по итогам выходных, собрав $88 млн в США и Канаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Walt Disney.

Результат оказался ниже ожиданий отраслевого аналитического сервиса Boxoffice Pro, который прогнозировал старт в диапазоне $100-120 млн. В самом Disney перед началом уикенда рассчитывали на сборы до $90 млн.

За пределами Северной Америки картина дополнительно заработала $257 млн, уточнили в компании. Таким образом, мировой старт проекта значительно усилился за счет международных рынков.

Несмотря на то, что результаты третьей части превзошли показатели первого "Аватара", вышедшего в 2009 году и собравшего $77 млн в США, новый фильм уступил предыдущей части франшизы - "Аватар: Путь воды", которая в 2022 году стартовала с $134,1 млн.

В Disney отметили, что фильмы серии традиционно долго удерживают аудиторию благодаря зрелищному 3D-формату и декабрьским релизам, совпадающим с началом школьных каникул. Первые две части франшизы в совокупности собрали более $2 млрд каждая и входят в число самых кассовых картин в истории.

"Огонь и пепел" стал третьим фильмом франшизы Джеймса Кэмерона. В ленте Сэм Уортингтон и Зои Салдана вновь исполнили роли Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит столкнуться с новой угрозой - агрессивным племенем На'ви, известным как Народ Пепла, на планете Пандора, богатой полезными ископаемыми.

Как отмечает Bloomberg, успех "Аватара: Огонь и пепел" завершает сильный год для кинонаправления Disney. В этом году фильмы "Лило и Стич" и "Зверополис 2" уже собрали более $1 млрд каждый в мировом прокате, при этом "Зверополис 2", вышедший в ноябре, преодолел эту отметку быстрее всех анимационных релизов в истории Голливуда.