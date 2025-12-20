https://news.day.az/world/1804007.html США могут нанести новый удар по ИГ в Сирии США планируют наносить удары по местам расположения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США планируют наносить удары по местам расположения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
20 декабря президент США Дональд Трамп заявил о массированном ударе по местам дислокации террористов в Сирии в ответ на нападение на американских военнослужащих, произошедшее на прошлой неделе.
"Цель операции заключается в уничтожении мест, где ИГ пытается восстановить свой потенциал, в ликвидации этих сил и их объектов в больших масштабах", - говорится в сообщении.
