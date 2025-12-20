США могут нанести новый удар по ИГ в Сирии

США планируют наносить удары по местам расположения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

20 декабря президент США Дональд Трамп заявил о массированном ударе по местам дислокации террористов в Сирии в ответ на нападение на американских военнослужащих, произошедшее на прошлой неделе.

"Цель операции заключается в уничтожении мест, где ИГ пытается восстановить свой потенциал, в ликвидации этих сил и их объектов в больших масштабах", - говорится в сообщении.