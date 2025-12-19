https://news.day.az/world/1803735.html В Турции разбился дрон - ВИДЕО В провинции Коджаэли на северо-западе Турции разбился дрон. Как передает Day.Az, об этом сообщает Türkiye Gazetesi. В район крушения направлены экстренные службы для расследования происшествия и сбора обломков.
В Турции разбился дрон - ВИДЕО
В провинции Коджаэли на северо-западе Турции разбился дрон.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Türkiye Gazetesi.
В район крушения направлены экстренные службы для расследования происшествия и сбора обломков.
