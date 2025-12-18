https://news.day.az/world/1803487.html Момент посадки крупнейшего в мире пассажирского самолёта в США - ВИДЕО В международном аэропорту Лос-Анджелеса состоялась посадка крупнейшего в мире пассажирского самолёта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Подобные рейсы выполняются в рамках регулярных или демонстрационных полётов и подчёркивают технические возможности современной гражданской авиации.
