Момент посадки крупнейшего в мире пассажирского самолёта в США

В международном аэропорту Лос-Анджелеса состоялась посадка крупнейшего в мире пассажирского самолёта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Подобные рейсы выполняются в рамках регулярных или демонстрационных полётов и подчёркивают технические возможности современной гражданской авиации.