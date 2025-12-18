Министр экономики Армении о поставках нефтяной продукции из Азербайджана

Наша задача - вывести бизнес на поле торговли, а не войны, поскольку торговля приносит процветание.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя поставки нефтяной продукции из Азербайджана.

По его словам, в ближайшие дни в Армению прибудут железнодорожные вагоны с азербайджанским топливом. Папоян отметил, что дальнейший характер поставок будет зависеть от рыночных условий.

"Цена закупки - это частная сфера, и неправильно вмешиваться в ценовые вопросы. Здесь задача государства - создание среды. Что мы делаем, когда импортируем бензин из Египта или России? То же самое: создается необходимая правовая и договорная база, формируется политическая среда, достигаются политические соглашения, а все остальное делает бизнес. Сейчас сложно говорить о цене продажи на армянском рынке. В случае первой поставки цены нестандартные, и следующая, похоже, тоже будет нестандартной. Когда сформируется более-менее стабильная, видимая конъюнктура, мы сможем все четко сказать. В частном секторе цена определяется исходя из конкуренции. Наша задача - обеспечить как можно большее число участников рынка и разнообразных источников. Это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, к возможному снижению цен", - сказал Папоян.