В Азербайджане ужесточат наказание для водителей мопедов

Водителей мопедов, совершающих автохулиганство, будут привлекать к административной ответственности.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденным на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по культуре.

Согласно проекту, под автохулиганством понимаются умышленные действия водителя мопеда, которые демонстративно нарушают общественный порядок и покой граждан, выражают явное неуважение к обществу и сопровождаются систематическим нарушением правил дорожного движения.

В частности, ответственность будет применяться за:

участие в скоростных гонках с участием двух и более транспортных средств;

управление транспортным средством с отрывом одного или нескольких колес от поверхности дороги;

резкое ускорение, сопровождающееся продолжительным трением шин о дорожное покрытие, а также оставление на дороге многочисленных следов шин (данное положение не распространяется на случаи экстренного торможения с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия).

За указанные нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 750 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на 1 год, либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, административный арест сроком от 15 суток до 1 месяца с аналогичным ограничением права управления.

В случае повторного совершения данных правонарушений в течение одного года после вступления в силу решения о применении административного взыскания предусмотрен штраф от 750 до 1 000 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года либо административный арест сроком от 1 до 2 месяцев с таким же ограничением.

Если же указанные действия будут совершены с превышением установленной скорости движения более чем на 60 км/ч, нарушителю грозит штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года либо административный арест сроком от 1 до 2 месяцев с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя.