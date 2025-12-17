Азербайджанская теннисистка примет участие в международном сборе

Азербайджанская теннисистка Хадиджа Бабазаде примет участие в учебно-тренировочном сборе ETTU Eurotalents Selection Camp, организованном Европейским союзом настольного тенниса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана.

Талантливая спортсменка отправилась в Хорватию в сопровождении тренера национальной сборной Сабины Азизли. Учебно-тренировочный сбор пройдет в городе Врсар, где самые перспективные теннисисты континента под руководством опытных специалистов будут проходить физическую, техническую и тактическую подготовку.

Международный сбор завершится 23 декабря.

Отметим, что проект ETTU Eurotalents Development Camp направлен на совершенствование подготовки юных теннисистов, отличающихся особыми способностями и стабильными результатами.