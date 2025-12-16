Азербайджан является особым другом Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире передачи "Актуальная тема - вместе с Макой Цинцадзе" на Первом канале Грузии.

"У меня в Туркменистане состоялась очень дружественная встреча с премьер-министром Азербайджана. В целом Азербайджан является нашим особым другом, между правительствами сложились исключительно дружеские отношения, и, исходя из этого, у нас не возникнет трудностей с поиском общего языка ни по одному вопросу", - сказал он.

По словам Кобахидзе, предметом переговоров являлось то, в каком формате в конечном итоге будет осуществляться транзит из Азербайджана через территорию Грузии.

"Для нас абсолютно приемлемы интересы азербайджанской стороны, а также интересы армянской стороны. У нас есть и собственные интересы, и, думаю, на основе переговоров мы без труда найдем оптимальный путь, который удовлетворит интересы всех трех стран", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр также ответил на вопрос, связанный с истечением срока действия соглашения по Южному газовому коридору, отметив, что переговоры ведутся по всем темам. По его словам, у Грузии с Азербайджаном сложились исключительно дружеские отношения, что дает основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется, что будет достигнуто соглашение, представляющее интерес для обеих сторон.