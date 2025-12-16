https://news.day.az/hitech/1802948.html Японская Kawasaki представила нового спасательного робота - ВИДЕО Японская компания Kawasaki представила робота Kaleido 9, разработанного специально для работы в условиях пожара и загазованной среды. Как передает Day.Az, в отличие от эффектных демонстрационных роботов, ориентированных на зрелищные трюки, Kaleido 9 создан для практических задач.
Японская Kawasaki представила нового спасательного робота - ВИДЕО
Японская компания Kawasaki представила робота Kaleido 9, разработанного специально для работы в условиях пожара и загазованной среды.
Как передает Day.Az, в отличие от эффектных демонстрационных роботов, ориентированных на зрелищные трюки, Kaleido 9 создан для практических задач. Он весит около 80 кг, способен перемещать тяжелые объекты и работать с инструментами.
Предполагается, что робот будет действовать совместно со спасателями, выполняя наиболее опасные операции там, где присутствует прямая угроза жизни человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре