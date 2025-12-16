Японская Kawasaki представила нового спасательного робота

Японская компания Kawasaki представила робота Kaleido 9, разработанного специально для работы в условиях пожара и загазованной среды.

Как передает Day.Az, в отличие от эффектных демонстрационных роботов, ориентированных на зрелищные трюки, Kaleido 9 создан для практических задач. Он весит около 80 кг, способен перемещать тяжелые объекты и работать с инструментами.

Предполагается, что робот будет действовать совместно со спасателями, выполняя наиболее опасные операции там, где присутствует прямая угроза жизни человека.