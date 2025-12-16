https://news.day.az/politics/1802836.html Джамиль Гасанли вновь вызван в СГБ Председатель "Национального совета", бывший депутат Джамиль Гасанли в очередной раз вызван в Службу государственной безопасности (СГБ). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он был вызван для допроса в качестве свидетеля по возбужденному в СГБ уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.
