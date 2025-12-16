В Азербайджане запретят рекламу электронных сигарет без никотина

В Азербайджане планируется запретить рекламу электронных сигарет, не содержащих никотин.

Как передает Day.Az, соответствующее положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О рекламе", который был рассмотрен на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

Согласно действующему законодательству, в стране запрещена реклама наркотических средств, психотропных веществ, порнографии, табака и табачных изделий, а также других товаров, реклама которых запрещена законом.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, запрет на рекламу будет распространен и на электронные сигареты, не содержащие никотин.

Отметим, что в настоящее время законодательством уже запрещена реклама табака, табачных изделий и сопутствующих товаров, включая табачные стики, кальяны, электронные сигареты, сигаретную бумагу и зажигалки.

В то же время законопроектом предлагается исключить из законодательства отдельную норму, касающуюся электронных сигарет, с целью унификации и уточнения правового регулирования в сфере рекламы.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане будет введен запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.