Между Азербайджаном и Бахрейном отменен визовый режим для владельцев дипломатических паспортов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов".
Соглашение было подписано 25 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
