Алекс Перейра отказался от участия в турнире в Белом доме

Действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра не будет участвовать в турнире, который планируется провести в Белом доме. Хотя ранее боец заявлял о желании подраться с Джоном Джонсом на этом мероприятии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Перейра выложил на своей странице в Instagram фотографию с главой UFC Даной Уайтом.

"Похоже, вариант с Белым домом не подходит!", - написал в публикации чемпион UFC.

Напомним, что на счету 38-летнего бойца с прозвищем "Поатан" три поражения и 13 побед, 11 из которых одержаны досрочно.