Полузащитник "Карабаха" Хони Монтиель прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном" (5:1) в матче 15-го тура Премьер лиги Азербайджана по футболу и рассказал о своем восприятии чемпионата, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Футболист отметил, что после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов было важно правильно настроиться психологически.

"Как команда мы провели очень хороший матч - и в атаке, и в обороне. Считаю, что результат этой игры полностью справедлив.

В футболе такие ситуации случаются, и к ним нужно быть готовыми. До конца года у нас осталось два матча в чемпионате. Нужно максимально на них сосредоточиться, чтобы улучшить свое положение в таблице перед рождественскими праздниками и спокойно уйти на паузу", - цитирует слова футболиста sportinfo.az.

Монтиель также рассказал о ситуации с исполнением пенальти. "У меня есть дочь, и скоро родится вторая. Я хотел посвятить этот гол своей супруге. Я знаю, что пенальти обычно исполняет Торал Байрамов, но в тот момент он проявил щедрость и позволил пробить мне. Я очень рад и благодарен ему за это", - сказал полузащитник.

Говоря о предстоящем матче с "Сабахом", Монтиель заявил: "Безусловно, это хорошая команда, и их результаты это подтверждают. Нас ждет сложная игра. Но мы должны оставаться верны своему стилю и показывать собственный футбол. Верю, что сможем добиться нужного результата".

Оценивая уровень азербайджанского футбола, игрок подчеркнул: "Честно говоря, уровень чемпионата приятно меня удивил. Конечно, "Карабах" - команда, которую хотят обыграть все. Поэтому соперники по особому готовятся к матчам с нами и выходят с максимальной мотивацией. Из за этого побеждать бывает непросто. Но в целом футбол сейчас развивается во всем мире, и во многих странах ситуация похожая. Я высоко оцениваю уровень Премьер лиги Азербайджана".