В Габале прошли спортивные соревнования по стрельбе

В Габале в рамках Года Конституции и суверенитета прошли соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников государственных учреждений. В соревнованиях, организованных в Габалинском стрелковом клубе, приняли участие 30 мужчин и 19 женщин, представляющих 17 государственных учреждений.

Об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщили в Шеки-Загатальском региональном управлении по делам молодежи и спорта.

Сообщается, что по итогам соревнований среди женщин первое место заняла сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям Айнур Агаева-Мамедова. Второе место заняла Ильхама Джафарова, представляющая "Азербайджанские авиалинии", а третье - Айнур Аскерова, сотрудница Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Среди мужчин победителем стал Аяз Керимов, представитель "Азербайджанских авиалиний". Второе место занял Рамин Амиров из той же организации. Третье место досталось Фуаду Алиеву - сотруднику Министерства по чрезвычайным ситуациям.