Известный режиссер найден мертвым с женой

Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, экстренные службы обнаружили в доме тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствует возрасту Райнера и его жены Мишель. У обоих рваные ножевые раны. Опознать тела было трудно из-за случившегося пожара. Причины произошедшего и имена предполагаемых обвиняемых, которые могли бы нанести супружеской паре увечья и устроить в доме пожар, не называются. Расследование продолжается.

Роб Райнер снял более 30 фильмов, в том числе "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней".