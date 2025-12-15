В Азербайджане изменились цены на яйца

В Азербайджане выросли цены на яйца бройлеров.

Как передает Day.Az, продавцы отмечают, что за последние несколько дней стоимость увеличилась на 5-7 гяпиков.

Причины повышения цен объясняются разными факторами.

Покупатели также подтверждают рост стоимости.

По данным Ассоциации производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана, одним из факторов повышения цен является увеличение спроса.

Отмечается, что цены на деревенские яйца достигли 50 гяпиков за штуку.

Подробности в видеосюжете Xezerxeber.az: