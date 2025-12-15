https://news.day.az/society/1802444.html В Азербайджане изменились цены на яйца - ВИДЕО В Азербайджане подорожали яйца. Как передает Day.Az, яйца бройлеров продаются уже за 20 гяпиков, а деревенские - за 50 гяпиков. Рост цен связывают с увеличением себестоимости кормов и транспортных расходов. Подробнее в сюжете Xəzər TV:
В Азербайджане изменились цены на яйца - ВИДЕО
В Азербайджане выросли цены на яйца бройлеров.
Как передает Day.Az, продавцы отмечают, что за последние несколько дней стоимость увеличилась на 5-7 гяпиков.
Причины повышения цен объясняются разными факторами.
Покупатели также подтверждают рост стоимости.
По данным Ассоциации производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана, одним из факторов повышения цен является увеличение спроса.
Отмечается, что цены на деревенские яйца достигли 50 гяпиков за штуку.
Подробности в видеосюжете Xezerxeber.az:
