SOCAR оценила возможности сотрудничества с Кыргызстаном
Рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызской Республикой в энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных областях.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).
Так, в рамках 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой состоялась встреча вице-президента SOCAR Анара Мамедова и заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыта Торобаева.
На встрече участвовали представители компании SOCAR Downstream, члены правительства и государственных органов Кыргызской Республики, а также представители бизнес-структур.
В ходе обсуждений были рассмотрены возможности сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных областях, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
