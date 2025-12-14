США сбросили осветительные бомбы в небе над Пальмирой

После нападения ИГИЛ на американских военных в Пальмире США использовали осветительные бомбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Syria TV.

Источники телеканала сообщили, что в городе после инцидента в течение двух часов арестовали как минимум трех человек. Для этого военные США и Сирии вошли в два района Пальмиры.

До этого США направили в город два своих истребителя F-16 для демонстрации силы, говорится в материале.

Накануне совместные силы Дамаска и Вашингтона были атакованы в районе Пальмиры. После нападения американские вертолеты эвакуировали раненых на базу Эт-Танф. В Пентагоне заявили, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в ходе операции против ИГИЛ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве уточнили, что военные были ранены в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты "серьезные ответные меры".