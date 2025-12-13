Военных Сирии и США атаковали в районе Пальмиры

Совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

"В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения в Пальмире американские вертолеты вмешались для эвакуации раненых и их доставки на базу Эт-Танф", - говорится в сообщении.