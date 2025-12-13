https://news.day.az/world/1802202.html Военных Сирии и США атаковали в районе Пальмиры Совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV. "В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных.
Военных Сирии и США атаковали в районе Пальмиры
Совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения в Пальмире американские вертолеты вмешались для эвакуации раненых и их доставки на базу Эт-Танф", - говорится в сообщении.
