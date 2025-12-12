Азербайджанский народ чтит светлую память великого лидера Гейдара Алиева

Минуло 22 года со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Представители азербайджанской общественности, как и каждый год, посещают могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением чтя его память.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, среди пришедших почтить память основателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, представители различных слоев общества - ветераны, военнослужащие, представители различных организаций, ученые и деятели культуры, ветераны войны и труда и другие. Многочисленные посетители возлагают цветы к могиле общенационального лидера, чтя его светлую память.

В настоящее время поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.

Новость обновляется

ФОТО: Ариф Гулузаде