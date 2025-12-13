В Гахе выпал снег

13 декабря в ряде районов страны в ночные и утренние часы периодически шел дождь, а в Сарыбаше (Гах) - снег.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

Количество выпавших осадков составило: в Губе - 4 мм, в Шабране, Ордубаде, Джульфе, Хачмазе, Гусаре, Нахчыване, Садараке, Шахбузе, Гобустане, Лянкяране, Гедабеке, Балакене, Халтане, Имишли и Ярдымлы - 3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В некоторых местах наблюдался северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала 18 м/с в Нафталане и 16 м/с в Гобустане.

В Сумгайыте, Шаруре, Ордубаде, Садараке, Гёйгёле, Шамкире, Балакене, Сарыбаше (Гах), Шеки, Шамахы, Гобустане, Хызы, Губе, Гусаре, Гёйчае, Сабирабаде, Кюрдамире, Билясуваре и Лерике наблюдался туман. Видимость местами ограничивалась до 200 метров.

