On the Great Silk Road - яркие краски 19-го сезона Azerbaijan Fashion Week

В Баку состоялся 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week - яркое событие, прошедшее в атмосфере культурного разнообразия и современного модного искусства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было посвящено теме - On the Great Silk Road, подчеркивая роль Азербайджана как исторического и современного связующего звена между Востоком и Западом. Показы прошли в Музее каменной летописи и объединили дизайнеров из Египта, Бахрейна, Марокко, Омана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Особое место в программе заняло участие дизайнеров Oriental Fashion Show Paris, созданного мадам Хинд Жудар - многолетнего и надёжного партнёра Azerbaijan Fashion Week.

Бренды, представляющие OFS (HANY EL BEHAIRY, NASEEM ALANDALOS, WI MODE by Wafaa Idrissi, YOLAND by Tafool Abdullah), привезли в Баку коллекции, отражающие богатое художественное наследие исламского мира и традиции стран Шёлкового пути. Их показы объединили восточную эстетику, традиционные техники и современную интерпретацию культурных кодов исламского мира.

Помимо Oriental Fashion Show, на подиуме были представлены коллекции дизайнеров из Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Украины (GÖWHER GOUVERNET, STUDIO 4353, TIMUR TURSUNKULOV, ALIYA ZHUMAN,MALIQUE, BF COLLECTION by Malika Beatrishe). Таджикистан на AFW19 был представлен Tajikistan Fashion Week под руководством Тохира Ибрагимова и брендом CHAKAN HOUSE.

Azerbaijan Fashion Week традиционно уделяет особое внимание развитию национальной модной индустрии. В 19-м сезоне Азербайджан был представлен яркими и разнообразными коллекциями:

"Магический шелк" FAKHRIYA KHALAFOVA - коллекция заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой, посвящённая эстетике азербайджанского шёлка в его искусном переплетении с вечерними платьями;

NATAVAN - гармония традиции и современного стиля, отражающая эстетическую глубину азербайджанской моды;

MURAD HUSEYN - авторский взгляд на женскую моду, основанный на чистых формах, выразительных линиях и актуальных креативных решениях.

Азербайджанские дизайнеры продемонстрировали глубокую связь с культурными корнями, современный подход и высокое технологическое исполнение коллекций. 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week подтвердил статус Баку как важной модной платформы региона. Участие дизайнеров Oriental Fashion Show Paris, представителей стран Шёлкового пути и ведущих азербайджанских модельеров подчеркнуло глобальное значение проекта и его вклад в развитие культурного диалога.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az