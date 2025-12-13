https://news.day.az/politics/1802111.html Здание Национальной библиотеки Беларуси окрасилось в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО Здание Национальной библиотеки Беларуси в Минске освещено цветами государственного флага Азербайджана в связи с днем памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend вниманию читателей представлено фото здания Национальной библиотеки.
Отметим, что 12 декабря минуло 22 года со дня кончины Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
