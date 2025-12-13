Пашинян попросил закрыть тему Западного Азербайджана: Ереванские реваншисты в панике

Автор: Лейла Таривердиева

Сепаратисты в сильном волнении. В четверг правоохранительные органы Армении провели обыск в представительстве сепаратистской тусовки, окопавшейся в Ереване после добровольного выезда из Карабаха.

Так как никто пока не знает, в связи с какими делами осуществлен обыск и что именно искали правоохранители, среди сепаратистов и реваншистов заметно серьезное беспокойство. Сообщается, что обыски могут быть связаны с делом Самвела Карапетяна, с деятельностью мошеннического "карабахского инвестиционного фонда". Но особенно обращает на себя внимание тот факт, что они начались на следующий день после проведения в парламенте оппозиционными фракциями одиозных слушаний на тему возвращения армян в Карабах.

Адвокат последнего "президента арцаха" Самвела Шахраманяна - сепаратист Роман Ерицян предположил, что правоохранители искали документы, которые могли быть в дальнейшем использованы в рамках дела Карапетяна. В противовес тем, кто отрицает какие-либо связи Карапетяна с сепаратистами, выясняется, что в представительстве находились документы, связанные с "благотворительной деятельностью" российского бизнесмена. Правда, с какой стати один Самвел хранил такую документацию в конторе другого Самвела, не уточняется.

Оппозиция обвиняет правительство в желании угодить Баку. СМИ не исключают, что до конца года фейковое представительство будет закрыто.

В принципе, оно должно было быть закрыто еще два года назад, когда переместившееся в Армению "правительство" ликвидированного самопровозглашенного образования начало разворачивать свою деятельность. Пашиняну нужно было прижать сепаратистов, пока они находились в шоке от провала "вековой мечты". Пока он собирался с духом, они нашли спонсоров и союзников, и теперь активно подставляют самого Пашиняна своими акциями, заявлениями и контактами с внешними игроками.

Возможно, у Никола Пашиняна были надежды, что сепаратистские настроения затухнут сами по себе. Но сепаратисты нашли новую поддержку в лице реваншистов, а также спонсоров в лице некоторых внешних игроков и превратились в самое истеричное крыло оппозиции. Фактически реваншистская стратегия держится на глупцах, поддавшихся пропаганде и покинувших Карабах в обмен на обещания кисельных берегов где-нибудь во Франции. Ни Франции, ни киселя, ни даже нормального жилья в Ереване они не получили, а сейчас делают очередную глупость - ведутся на реваншистскую пропаганду, отказываясь от предложений правительства.

Накануне обысков в конторе Шахраманяна премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Германии, призвал Баку закрыть обе темы - и Западного Азербайджана, и возвращения армян в Карабах. Он заявил, что собирается сделать Азербайджану открытое публичное предложение - исключить эти темы из повесток обеих стран, что будет способствовать устранению любого потенциального конфликта.

"Я хочу сделать открытое, публичное предложение Азербайджану, потому что насколько у них есть проблемы с этими темами, настолько и у нас есть проблемы. Я предлагаю принять совместную "дорожную карту", чтобы закрыть эти две темы. Я также сказал нашим карабахским соотечественникам, что их возвращение нереалистично. Если мы будем продолжать повестку возвращения, это означает, что мы снова запускаем карабахское движение, но я говорил, что не следует продолжать карабахское движение. Карабахское движение завершено, и попытки возродить его бесполезны", - сказал Пашинян.

Отметим, что "беспокойство" возникло в Армении после того, как 5 декабря, в День памяти о депортации западных азербайджанцев в Баку прошла III Международная конференция Общины Западного Азербайджана под названием "Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру". К участникам конференции обратился с посланием Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал о том, как важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах. По словам президента, право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека.

Как не странно, официальные лица Армении тогда промолчали. Не было никаких комментариев, возмущалась только реваншистская оппозиция. Тем не менее, ясно, что месседжи Президента Азербайджана не остались без внимания. О чем говорят и последние заявления Никола Пашиняна. Месседж был воспринят правильно: не как надуманная угроза территориальной целостности, а как предупреждение о необходимости срочно принять меры против роста активности окопавшихся в Ереване сепаратистов. Возможно, и обыски в фейковом представительстве вытекают из этого понимания.

Армянский премьер высказался вполне резонно и логично. Но есть некоторые нюансы, которые не позволяют ставить все фигуры на одну доску.

Азербайджанцы никогда не создавали угрозу для целостности Армении. Это были мирные законопослушные граждане, не помышлявшие ни о каком самоопределении. Азербайджан никогда не помышлял о возвращении незаконно отчужденных у него в течение прошлого века территорий. Того же Зангезура, где после трех депортаций еще сохранилось азербайджанское население. Баку всегда придерживался международного права и реально смотрел на вещи.

В противоположность этому, армяне, не так давно заселенные в Карабах, с самого начала ставили цель отрыва этой территории от Азербайджана. Желание расширить ареал обитания армян в регионе за счет чужих земель было превращено в национальную доктрину и руководило армянской стороной вплоть до исхода из Карабаха. Фактически, нездоровая идеология отравила существование этого меньшинства, не дала ему стать нормальным членом многонациональной семьи Азербайджана.

Далее. Азербайджанцы пережили жестокую этническую чистку, были депортированы и потеряли все, в том числе здоровье, оставленное на снежных перевалах. Армяне покидали Карабах добровольно, на собственном транспорте, с вещами, ценностями и документами, в сопровождении полиции, миротворцев и журналистов. Чуть ли не с музыкой. Их провожали не выстрелами в спину, а угощением.

Это две совершенно разные истории. Две совершенно разные ситуации.

Возвращение азербайджанцев ничем не грозит Армении, зато возвращение армян грозит Азербайджану новой дестабилизацией, а региону - новой войной. Поэтому не надо уравнивать два вопроса.

Тем не менее, мы признаем, что предложение Никола Пашиняна резонно. Баку, вероятно, будет готов его рассмотреть, но только в обмен на непоколебимые гарантии того, что правительство Армении отрежет сепаратистам все возможности когда-либо поднять голову. Никакие проблемы, а тем более такие, не решаются сами собой. Сепаратизм - это не прыщик на носу - он сам не рассосется.

Кроме того, странные пункты в Стратегических приоритетах Армения-ЕС тоже не добавляют доверия. В этом документе указано, что Евросоюз обязуется добиваться исполнения Азербайджаном резолюций Международного суда по искам Армении. Эти иски касаются как раз армян, добровольно покинувших Карабах по указанию своих лидеров и оказавшихся, вопреки обещаниям, у разбитого корыта. Международный суд армянские иски удовлетворил, и теперь Евросоюз обещает Еревану содействовать в их исполнении? Или же возьмем обещание ЕС помочь в освобождении сепаратистских лидеров.

О чем думал Пашинян, одобряя такие приоритеты? Эйфория от возможности сближения с ЕС заставила забыть о происходящем на земле. А как раз об этом забывать ему не следует.

Азербайджан не собирается добиваться возвращения азербайджанцев в Армению любой ценой. Когда-нибудь, когда уровень ненависти в армянском обществе снизится до не опасного для жизни наших соотечественников, это, возможно, и произойдет мирно и обоюдному согласию. Не скоро. Баку никогда не играет жизнями людей в политических целях и никогда не отправит их туда, где их может ждать дискриминация и новая резня.

Так что соседям беспокоиться не о чем. Но тема Западного Азербайджана будет оставаться на повестке столько, сколько этого будут требовать обстоятельства.