Сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения - ФОТО - ВИДЕО
По случаю 22-й годовщины со дня кончины почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, основателя и спасителя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера в Аллее почетного захоронения, были возложены цветы на могилы гениальной личности Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Службе государственной безопасности.
