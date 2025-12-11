В Баку награждены победители Республиканского конкурса чтецов "Поэзия Хазри"

10 декабря в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса чтецов "Поэзия Хазри".

Мероприятие было организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры (МЕМИМ) при поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана в партнерстве с издательством "Ганун" и издательством "МИМТА" на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О проведении 100-летнего юбилея Наби Хазри" и соответствующего Плана мероприятий Министерства культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившие на открытии мероприятия начальник отдела книжной промышленности Министерства культуры Васиф Гурбанзаде, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель культуры, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана Алла Байрамова, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, Народный артист Гаджи Исмаилов и исполняющий обязанности директора МЕМИМ, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметили, что конкурс организован в целях пропаганды наследия Народного поэта Наби Хазри, развития творческих способностей декламаторов, повышения интереса к искусству художественной декламации и обогащения художественно-эстетического вкуса молодежи.

На мероприятии выступили члены жюри конкурса: заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Азад Шукюров, Народный артист Мамедсафа Гасымов, секретарь Союза писателей Азербайджана, Заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми. Они отметили, что примерно из 50 кандидатов, участвовавших в конкурсе, в финал прошли 14 участников. Их мастерство было оценено жюри: 1-е место занял Анар Ахмедов, 2-е поделили Рамиль Гусейнзаде и Гусейнага Асланов, а 3-е место досталось Сяме Агазаде.

Победители были награждены денежными призами и дипломами, а участники - сертификатами и памятными подарками.

В художественной части мероприятия, модератором которого была сотрудница МЕМИМ, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы, победители конкурса, а также преподаватели и учащиеся 11-летней музыкальной школы номер 26 имени М.Магомаева города Баку исполнили стихотворения "Море, небо, любовь", "Я смотрю на твое фото", "Скажи мне, где ты", "Ветер", "Не ищи беззаботного человека", "Кого что ждет?", "Мое сердце", а также написанные на стихи поэта музыкальные композиции "Журавли", "Ущелья", "Осталась в моей душе" и "Азербайджан".

Присутствующий на мероприятии сын Наби Хазри - Арзу Бабаев также поздравил победителей и поблагодарил организаторов торжества.