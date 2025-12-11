Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Baş nazir Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.

Bu barədə Day.Az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək xatirəsini anıb, abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.