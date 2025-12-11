https://news.day.az/azerinews/1801630.html Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib Baş nazir Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Bu barədə Day.Az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək xatirəsini anıb, abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Baş nazir Əli Əsədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
Bu barədə Day.Az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək xatirəsini anıb, abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре